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Eski yarışmacı Sinem Umaş akım videosu çekmek isterken yaralandı! Köpekleri rahat vermeyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 08:52
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”Gelinim Olur Musun?” programında Ata ve Sema kaynana ile yaşadıklarıyla tanınan Sinem Umaş akım videosu çekerken beslediği köpekler oyun oynamak istedi. Umaş’ın o anlarda kaşı şişti.

Eski yarışmacı Sinem Umaş akım videosu çekmek isterken yaralandı! Köpekleri rahat vermeyince...

Bir döneme damga vuran yarışmalardan biri de "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıydı. Yarışmada en dikkat isim ise Sinem Umaş idi. Ata ile aşkı ve Sema kaynana ile yaşadıklarıyla hafızalara kazınan Sema Umaş değişimiyle gündeme geliyordu.

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Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve hayvanlar için büyük bir mücadele veren Sinem Umaş son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Sinem Umaş bir akım için video çekmek isterken köpekleri de oyuna dahil oldu ve o anlarda eski yarışmacının kaşı şişti.

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Sema Umaş sosyal medyada haberi 'evlilik yarışmasıyla tanınan' sözleriyle yapanlara da sitem ederek "Evilik yarışmasını eklemezseniz kimse tanımaz zaten haklısınız" dedi.

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