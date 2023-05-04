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Eski yetişkin film yıldızı Elsa Jean itirafıyla gündem yarattı! İdeal penis boyunu açıklayınca gündem yarattı

04.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Elsa Jean yaptığı samimi bir itirafla gündeme gelmeyi başardı. Yetişkin film sektöründen emekli olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Jean, cinselliğin toplumsal bir tabu olarak algılanmasını reddederek ideal penis boyunu açıkladı.

Eski yetişkin film yıldızı Elsa Jean itirafıyla gündem yarattı! İdeal penis boyunu açıklayınca gündem yarattı

26 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Elsa Jean, cinsellik konusunda yaptığı itirafla adından söz ettirmeyi başardı. Holly Randall’un Unfiltered podcastine konuk olan Jean bazı ilişkilerinin cinsellik yüzünden bittiğini söyleyerek ideal penis boyunu açıkladı. Özellikle toplumsal olarak cinsel organ boyutlarına ilişkin şehir efsanesi haline gelen söylemleri yıkmak isteyen Jean’in açıklamaları gündem yarattı.

ÖLÇÜLERİNİ VERDİ

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Erkeklerin genellikle cinsel organları konusunda özgüvensiz davranışlar sergilediğini ifade eden Jean, “Erkek bu konuda tahmin ettiğinizden çok daha fazla hassas. Onlar için büyük bir konu bu. Ben zamanla ideal ölçünün 20 cm olduğunu fark ettim. Bu konuda sınırım var, en eksik ne fazla... Ancak kimseyi yargılamamak gerektiğini de öğrendim” dedi.

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