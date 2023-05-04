Sosyal medya fenomeni kabusu yaşadı! Müstehcen pozları sızdırılarak şantaj yapıldı... “İnternette görmek çok zordu”

TikTok’ta ‘Overtimemegan’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Megan Eugenio isimli bir sosyal medya fenomeni Nisan ayının sonunda 2 milyon takipçili hesabının çalındığını söyledi. Kişisel telefonundan birden fazla fotoğraf klasörüne hackerların eriştiğini ve müstehcen pozlarını çalarak ifşa ettiğini belirten genç kadın aynı zamanda TikTok hesabının sildiğini de sözlerine ekledi. 1 aylık mücadelenin ardından TikTok hesabına geri kavuştuğunda Eugenio, 2 milyon görüntülenmeye ulaşan videosunda kendisine şantaj yapıldığını itiraf etti.

“HER YERDE GÖRMEYE BAŞLADIM”

Telefonundan çalınan fotoğrafların satıldığını, çoğaltıldığını ve internette her yerde karşısına çıktığını ifade eden Eugenio, “Ben bir kurbanım ve bu benim hatam değil. Fotoğraflarımı her yerde görmeye başladım. İnternette özel fotoğraflarıma bakmak çok zordu. Ben sadece bir internet figürü değilim. Benim gerçek bir insan olduğumun farkında değiller. Arkadaşlarım, ailem ve bir işim var” dedi.

Fotoğraflarının sızdırılmasından sonra bilgisayar korsanlarının kendisine şantaj yaptığını ifade eden Eugonio yayınladığı videosunda internette müstehcen pozlarının daha fazla paylaşılmamasını istedi. Sosyal medya kullanıcılarına seslenen Eugenio, "Fotoğraflarımı paylaşarak siz de aynı suça ortak oluyorsunuz. Daha fazla yayılmasını önlemek için bunu söylüyorum" diye konuştu.