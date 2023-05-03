Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine Instagram’ın limitlerini zorladı! Üzeri çıplak suya uzanınca...

Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine Instagram’ın limitlerini zorladı! Üzeri çıplak suya uzanınca...

03.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayra kitlesine ulaşan 53 yaşındaki Andrea Sunshine son paylaşımıyla yaşıtlarına bir kez daha meydan okudu. Fenomen isim son olarak dalış yaptığı sırada çekilen suya üzeri çıplak bir şekilde uzandığı anları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine Instagram’ın limitlerini zorladı! Üzeri çıplak suya uzanınca...

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve spor konularında yaptığı paylaşımları sayesinde 300 bini aşkın takipçiye ulaşan Andrea Sunshine yine cesur bir pozuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda yarı yaşındaki erkeklerin kendisine yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Yarı yaşımdakiler bana hasta” ifadelerini kullanan Sunshine cesur paylaşımıyla da beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

1

Londra’da yaşayan Brezilyalı sosyal medya fenomeni fit görüntüsünü sergilemek için sıklıkla Instagram hesabından bikinili paylaşımlar yaparken bu kez limitleri zorlamayı seçti. Fenomen isim bikini üstünü çıkartarak suda uzandığı anları paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırlarıyla yatak pozları! “Hiçbir şey giymeseymişsin”

Transparan iç çamaşırlarıyla yatak pozları! “Hiçbir şey giymeseymişsin”

 Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

 “22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

 Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

 Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

 Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

 Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

 Kıyafeti uygun bulunmadı! İş yerinden “Dikkat dağıtıyorsun” denilerek...

Kıyafeti uygun bulunmadı! İş yerinden “Dikkat dağıtıyorsun” denilerek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper mini etekle olay poz! Eğilip arkasını dönünce...Süper mini etekle olay poz! Eğilip arkasını dönünce...
Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdüYeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü
İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi! Göğüs uçları belli olunca...İç çamaşırı giymeyi tercih etmedi! Göğüs uçları belli olunca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

İlginizi Çekebilir

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.