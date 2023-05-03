Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine Instagram’ın limitlerini zorladı! Üzeri çıplak suya uzanınca...

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve spor konularında yaptığı paylaşımları sayesinde 300 bini aşkın takipçiye ulaşan Andrea Sunshine yine cesur bir pozuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda yarı yaşındaki erkeklerin kendisine yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Yarı yaşımdakiler bana hasta” ifadelerini kullanan Sunshine cesur paylaşımıyla da beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Londra’da yaşayan Brezilyalı sosyal medya fenomeni fit görüntüsünü sergilemek için sıklıkla Instagram hesabından bikinili paylaşımlar yaparken bu kez limitleri zorlamayı seçti. Fenomen isim bikini üstünü çıkartarak suda uzandığı anları paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.