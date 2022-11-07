Sosyal medya fenomeni Karina Irby’den cesur paylaşım! Üzeri tamamen çıplak poz verdi... Göğüslerini elleriyle kapattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmasının yanında kendisine ait bir mayo markası bulunan Irby, standart haline gelen toplumsal güzellik algısını yerle bir eden paylaşımlar yapıyor. Kadınların tek tip ve kusursuz görünme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Irby, vücudundaki fazla kilolar, selülit ve çatlaklarla barışık olduğunu dile getiriyor. Son paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başaran Irby, tamamen üzeri çıplak bir şekilde çekilen pozunu yayınladı.

“YORGUNUM AMA...”

Kadınların gün içinde bedenlerinin hormonal durumlar nedeniyle değiştiğini ifade eden Irby, çok yorgun geçen bir günün sonunda hayranlarıyla çekildiği pozuyla dertleşti. Güzellik rutinlerini yerine getirmek için zaman bulamadığını ifade eden Irby, “Çok yorgunum ama hala güzel görünüyorum. Kendimin her halini seviyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Irby’in paylaşımını kıs sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları en özel anlarını paylaştığı için fenomen isme teşekkür etmeyi ihmal etmedi.