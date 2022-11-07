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Sosyal medya fenomeni Karina Irby’den cesur paylaşım! Üzeri tamamen çıplak poz verdi... Göğüslerini elleriyle kapattı

07.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğini savunan paylaşımlar yaparak kısa sürede ünlenmeyi başaran Karina Irby, 1.2 milyon takipçisiyle yine cesur bir gönderisini yayınladı. Sosyal medyada bedenlerin tek tip güzellik standartlarında değerlendirilmesini reddeden fenomen isim üzeri tamamen çıplak bir şekilde çekilen fotoğrafını paylaştı. Irby, göğüslerini elleriyle kapatarak verdiği pozuyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby’den cesur paylaşım! Üzeri tamamen çıplak poz verdi... Göğüslerini elleriyle kapattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmasının yanında kendisine ait bir mayo markası bulunan Irby, standart haline gelen toplumsal güzellik algısını yerle bir eden paylaşımlar yapıyor. Kadınların tek tip ve kusursuz görünme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Irby, vücudundaki fazla kilolar, selülit ve çatlaklarla barışık olduğunu dile getiriyor. Son paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başaran Irby, tamamen üzeri çıplak bir şekilde çekilen pozunu yayınladı.

“YORGUNUM AMA...”

SOSYAL MEDYA1

Kadınların gün içinde bedenlerinin hormonal durumlar nedeniyle değiştiğini ifade eden Irby, çok yorgun geçen bir günün sonunda hayranlarıyla çekildiği pozuyla dertleşti. Güzellik rutinlerini yerine getirmek için zaman bulamadığını ifade eden Irby, “Çok yorgunum ama hala güzel görünüyorum. Kendimin her halini seviyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Irby’in paylaşımını kıs sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları en özel anlarını paylaştığı için fenomen isme teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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sosyal medya Karina Irby

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