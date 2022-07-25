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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’in itirafı herkesi şaşırttı! “Mahkum sevgilimi bulmak için hapishaneye sızdım”

25.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski porno yıldızı Lana Rhoades, istismar ve kötü deneyimlerle boğuştuktan sonra yetişkin endüstrisini bıraktı ve o zamandan beri setten uzakta, sıra dışı tuhaflıklar içeren özel hayatını anlattı. Rhoades’in sözleri gündem yarattı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’in itirafı herkesi şaşırttı! “Mahkum sevgilimi bulmak için hapishaneye sızdım”

Eski porno yıldızı Lana Rhoades, dünyanın en popüler modellerinden biri olmayı başardı. 25 yaşındaki model babasının kimliğini açıklamamasına rağmen oğlu Mlo’yu dünyaya getirdikten sonra yeniden popüler oldu. Sektörün zorlayıcı olduğundan söz ederek istifa ettiğini açıklayan Rhoades, iki arkadaşı Alexa Adams ve Olivia Davis ile romantik hayatını anlattığı podcast dizisi Three Girls One Kitchen'ı sayesinden adından yeniden söz ettirmeyi başardı.

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“DİKENLİ ÇİTLERE TIRMANDIM”

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Aşk hayatında çılgınlıkların önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Rhoades, mahkum bir sevgilisini bulmak için hapishanenin dikenli tellerine tırmandığını söyleyerek herkesi şaşırttı. Erkek arkadaşının gözaltına alındığı sırada onu takip ettiğini söyleyen Rhoades, “Erkek arkadaşımın gözaltına alındığı ilçe hapishanesine otostopla gittim ve dikenli tel çitlere tırmanmaya başladım. Binaya çıkan bir merdiven bulduğumda önüme gelen herkese erkek arkadaşımı tanıyıp tanımadıklarını sordum. Şaşırtıcı bir şekilde yakalanmadım, erkek arkadaşımı bulamayınca merdivenden aşağı indim, dikenli tellerin üzerinden geçtim, pantolonumun yarısı yırtıldı” dedi.

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Mahkum sevgilisini bulmak için yaptığı çılgınlıktan utandığını dile getiren Rhoades, “Mahkum sevgilimi bulmak için hapishaneye sızdım. Onu göremeyince annemi aradım ve beni gelip aldı” diye konuştu.

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