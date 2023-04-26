Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades sosyal medyadan şov yaptı! Üzerini tamamen çıkarttı, göğüslerini çantayla kapatmak istedi

Yetişkin film sektörünün en ünlü isimlerinden biri olarak kabul edilen Lana Rhoades sosyal medyaya uzun süredir verdiği arayı bitirdi. Hayranlarının karşısına sık sık cesur pozlarıyla çıkan Rhoades, bu geleneği bozmadı. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladıktan sonra oğlu Milo’yu kucağına aldı. Oğlunun babasını sır gibi saklayan fenomen isim sosyal medyada milyonlarca hayranı bulunmasına rağmen Instagram’a uzun süreli molalar veriyor. Son molasının ardından aldığı bir çantayı göstermek için geri dönen Rhoades’in paylaşımı hayranlarını sevindirdi.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, psikolojik olarak yorulduğunu ve fiziksel olarak vajinal yapısının deformasyona uğradığını söyleyerek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Emekli olduktan sonra hayranlarını sosyal medya hesaplarından selamlayan Lana Rhoades, son olarak turuncu eşofman altıyla çekilen bir pozunu yayınladı. Rhoades üzerini tamamen çıkarttığı pozunda göğüslerini küçük bir kol çantasıyla kapatmayı denedi.