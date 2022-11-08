Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa ne gezmeye doydu ne de mayoya! “Benim aşkım”

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı geçtiğimiz yıllarda sektörün sertliğinden şikayet ederek kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Yetişkin film kariyerine son verdikten sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Khalifa, Intsagram üzerinden takipçileriyle sıklıkla cesur pozlarını paylaşıyor. Dünyanın pek çok noktasını kapsayan geniş bir seyahat rotası çizen Khalifa, son olarak Fas’ta boy gösterdi. Fas’ın Marakeş şehrindeki bir otelin şezlonguna uzanarak dekolteli mayosuyla poz veren Khalifa beğeni toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

29 yaşındaki sevilen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kasık bölgesi dekolteli siyah renkli bir mayo tercih etti. Kafasına büyük bir şapka takan Khalifa gönderisine, “Fas benim aşkım” notunu ekledi.

Kameraya gülümseyerek poz veren Khalifa’nın gönderisi kısa sürede 1 buçuk milyon beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları güzel ismin gönderisini adeta yorum yağmuruna tuttu.