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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa ne gezmeye doydu ne de mayoya! “Benim aşkım”

08.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yine hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada yaklaşık 27.7 milyon takipçisi bulunan Khalifa, bu kez Marakeş’te dekolteli mayosuyla verdiği pozla takipçilerinden tam not aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa ne gezmeye doydu ne de mayoya! “Benim aşkım”

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı geçtiğimiz yıllarda sektörün sertliğinden şikayet ederek kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamıştı. Yetişkin film kariyerine son verdikten sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Khalifa, Intsagram üzerinden takipçileriyle sıklıkla cesur pozlarını paylaşıyor. Dünyanın pek çok noktasını kapsayan geniş bir seyahat rotası çizen Khalifa, son olarak Fas’ta boy gösterdi. Fas’ın Marakeş şehrindeki bir otelin şezlonguna uzanarak dekolteli mayosuyla poz veren Khalifa beğeni toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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29 yaşındaki sevilen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kasık bölgesi dekolteli siyah renkli bir mayo tercih etti. Kafasına büyük bir şapka takan Khalifa gönderisine, “Fas benim aşkım” notunu ekledi.

mia sosyal medya

Kameraya gülümseyerek poz veren Khalifa’nın gönderisi kısa sürede 1 buçuk milyon beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları güzel ismin gönderisini adeta yorum yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fas Mia Khalifa marakeş

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