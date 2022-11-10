Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa son paylaşımıyla dudak uçuklattı! Aldığı 'metres' yorumu ise şaşkına çevirdi

Mia Khalifa, dün paylaştığı gönderisiyle ilgi odağı oldu. Güzelce aydınlatılmış bir odada, beyaz çarşaflara uzanmış birkaç görüntüsünü yayınlayan Khalifa'nın fotoğraflarının ark planında, Pablo Picasso'nun 1942 yapımı Tête de femme No. 2 isimli Dora Maar'ın resmettiği portrenin bir kopyası yer alıyordu.

'İLHAM KAYNAĞI'

Sayısız beğeni ve yorum alan paylaşımının altına bir kullanıcı da İspanyolca "Hubieras Sido la inspiración perfecta para Picasso", yani "Picasso için mükemmel bir ilham kaynağı olurdunuz" yazdı. Khalifa ise bu yoruma, "Bu, birine metres gibi göründüğünü söylemenin en iddialı yolu." diye yanıt verdi.

BİRÇOĞU SEVGİLİSİYDİ

Bunun sebebi, Picasso'nun çizdiği kadınların onun ilham perileri olduğunun iddia edilmesi ve birçoğunun İspanyol sanatçının sevgilisi olduğunun düşünülmesiydi. Bu bilgi göz önüne alındığında, Mia'nın efsanevi ressamın ilham kaynağı olan birinin metres olmasına ilişkin yanıtı anlam kazanıyor.