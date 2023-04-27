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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid ayna pozuyla hayranlarının nefesini kesti! Tanga iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

27.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid sosyal medya hesaplarından hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekli olduğunu açıkladıktan sonra Reid, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim tanga iç çamaşırıyla arkası dönük bir şekilde ayna karşısında çekilen pozunu paylaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid ayna pozuyla hayranlarının nefesini kesti! Tanga iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıkladıktan sonra daha sakin bir hayatı seçmişti. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Reid, eşi ve kızıyla kendisine yeni bir hayat kurarken sosyal medyada da cesur paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak ayna karşısında tanga iç çamaşırıyla verdiği pozla hayranlarını mest etti.

BİR GÖRENE BİR DAHA BAKTIRDI

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Sosyal medyadan birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Riley Reid bu geleneğini bir kez daha bozmadı. Fenomen isim kahverengi üstünün altına sadece iç çamaşırı giymeyi tercih etti. Aynanın karşısında yere oturup arkasını dönerek poz veren Reid’in gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Riley Reid

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