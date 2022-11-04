Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, transparan iç çamaşırı takımıyla sosyal medyanın limitlerini zorladı

Sosyal medyadan sıklıkla paylaşım yapan ve kullanıcılarıyla etkileşime giren yetişkin film yıldızı Mia Malkova yine limitlerin üzerine çıktı. Sosyal medya kullanıcılarıyla Los Angeles’ta çekilen transparan iç çamaşırı takımıyla pozunu paylaşan Malkova, hayranlarını bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Malkova, “Bırak pasta yesinler” notunu ekledi. Kısa sürede 216 bin beğeniye ulaşan gönderi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Açım” yorumunu yaparken bir diğeri ise “Vay canına mükemmel fotoğraf” yorumunu ekledi.