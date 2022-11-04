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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, transparan iç çamaşırı takımıyla sosyal medyanın limitlerini zorladı

04.11.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın sınırlarını zorlayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada 11.1 milyon takipçisi bulunan Malkova, yeşil transparan iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Malkova’nın g-string iç çamaşırıyla arkasını döndüğü anlar hayranlarından tam not aldı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, transparan iç çamaşırı takımıyla sosyal medyanın limitlerini zorladı

Sosyal medyadan sıklıkla paylaşım yapan ve kullanıcılarıyla etkileşime giren yetişkin film yıldızı Mia Malkova yine limitlerin üzerine çıktı. Sosyal medya kullanıcılarıyla Los Angeles’ta çekilen transparan iç çamaşırı takımıyla pozunu paylaşan Malkova, hayranlarını bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKTI

mia malkova

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Malkova, “Bırak pasta yesinler” notunu ekledi. Kısa sürede 216 bin beğeniye ulaşan gönderi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Açım” yorumunu yaparken bir diğeri ise “Vay canına mükemmel fotoğraf” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova

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