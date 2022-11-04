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Skandalın böylesi! Ülkede infial yarattı... Karılarına uyku ilacı vererek bayıltan dört adam eşlerini değiştirdi

04.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da yaşanan akılalmaz bir olay ülkede infiale neden oldu. İsimleri açıklanmayan dört adam eşlerini uyku ilacıyla uyuttuktan sonra cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için birbirleriyle paylaştı. Birbirlerinin eşleriyle cinsel ilişkiye giren adamlar o anları kayda almayı ihmal etmedi. Olayın ortaya çıkmasından sonra polisler dört şahsı gözaltına aldı.

Skandalın böylesi! Ülkede infial yarattı... Karılarına uyku ilacı vererek bayıltan dört adam eşlerini değiştirdi

Eş değiştirme fantezisi bulunan dört adam, eşlerinin durumu kabul etmemesi üzerine ilginç bir plana imza attı. Eşlerinin kimliğinin gizli kalması adına isimleri kodlanan dört adam, j kod adlı şahsın evinde eşleriyle birlikte bir araya geldi. 2010 ila 2018 yılları arasında internet üzerindeki bir çevirimiçi platformda tanışarak konuşan adamlar eş değiştirme fantezilerini gerçekleştirmek istedi. J kod adlı şahsın evine giderken güçlü bir uyku ilacı tedarik eden adamlar, gecenin ilerleyen saatlerinde eşlerini bayılttı.

EŞLERDEN BİRİ DURUMU FARK ETTİ

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Uyku ilacının etkisiyle bayılan birbirlerinin eşleriyle ilişkiye giren adam o anları kaydetti. Olayın ardından kendi aralarındaki bir grupta görüntülerin paylaşıldığını fark eden şahıslarından birinin eşi durumu anladı ve diğer eşlere anlatarak polise şikayette bulundular. Polisin operasyonu kapsamında 4 adam ve j gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken isimleri K, L, M ve N olarak kodlanan yaşları 37 ila 53 arasında değişen dört adam tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan şahısların 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Singapur fantezi eş değiştirme

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