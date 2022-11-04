Skandalın böylesi! Ülkede infial yarattı... Karılarına uyku ilacı vererek bayıltan dört adam eşlerini değiştirdi

Eş değiştirme fantezisi bulunan dört adam, eşlerinin durumu kabul etmemesi üzerine ilginç bir plana imza attı. Eşlerinin kimliğinin gizli kalması adına isimleri kodlanan dört adam, j kod adlı şahsın evinde eşleriyle birlikte bir araya geldi. 2010 ila 2018 yılları arasında internet üzerindeki bir çevirimiçi platformda tanışarak konuşan adamlar eş değiştirme fantezilerini gerçekleştirmek istedi. J kod adlı şahsın evine giderken güçlü bir uyku ilacı tedarik eden adamlar, gecenin ilerleyen saatlerinde eşlerini bayılttı.
Uyku ilacının etkisiyle bayılan birbirlerinin eşleriyle ilişkiye giren adam o anları kaydetti. Olayın ardından kendi aralarındaki bir grupta görüntülerin paylaşıldığını fark eden şahıslarından birinin eşi durumu anladı ve diğer eşlere anlatarak polise şikayette bulundular. Polisin operasyonu kapsamında 4 adam ve j gözaltına alındı.
Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken isimleri K, L, M ve N olarak kodlanan yaşları 37 ila 53 arasında değişen dört adam tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan şahısların 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.