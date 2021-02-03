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  4. Eskişehir’de mutasyonlu virüs alarmı! 35 yaşındaki kadın tedaviye alındı

Eskişehir’de mutasyonlu virüs alarmı! 35 yaşındaki kadın tedaviye alındı

03.02.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de mutasyonlu virüs alarmı! 35 yaşındaki kadın tedaviye alındı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Eskişehir’de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde giden kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan analizlerde de ‘mutant vaka’ şüphesi ortaya çıktı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Adı açıklanmayan kadın, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL BAĞLANTILI

Hastadan alınan örnekler, kesin tanı için Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de İstanbul bağlantısı olduğu öğrenilen kadının temaslılarıyla ilgili çalışma başlattı.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüsün 17 şehirde göründüğünü belirtti. 17 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı.

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MUTASYONLU VİRÜS NE DEMEK?

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

MUTASYONLU KORONA VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

(DHA)

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