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  4. Eskişehir'deki 3 boyutlu maket polis aracını gören bir daha bakıyor

Eskişehir'deki 3 boyutlu maket polis aracını gören bir daha bakıyor

03.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yol kenarlarına konulan maket polis aracını hem taşınabilir hem de 3 boyutlu hale getirdi. Maket araçta güneş enerjisi paneli de bulunurken Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, “Maketler sayesinde kaza oranlarında düşüşler yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak yol kenarındaki polis aracı maketlerini yoğun olan yollara taşınabilir ve 3 boyutlu hale getirdik” dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, yurt genelinde kazaları azaltmak için yol kenarlarına konulan tek taraflı polis aracı maketlerini 3 boyutlu hale getirdi. Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından ilk model ortaya çıkarılırken, maket polis aracı taşınabilir olması için yarı römork olarak tasarlandı. Trafiğin yoğun olduğu yollarda belirli sürelerde sürücüler üzerinde caydırıcılık etkisi yaratması hedeflenen maket polis aracı, bir otomobilin birebir ölçülerinde hazırlandı. Maket araçta, 2 trafik polisi fotoğraflarının yanı sıra polis lambası ve 2 adet kamera ile güneş enerjisi paneli yer aldı.

KAZA ORANLARI DÜŞTÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, kaza oranlarında yaşanan düşüşte maketlerin katkısı olduğunu söyledi. Eskişehir’de 8 adet sabit, 1 adet seyyar olmak üzere toplam 9 maket polis aracı olduğunu ifade eden Kutun, “Bu maket aracımız, 15 günde imal edildi. Üzerindeki polis lambaları güneş enerjisi ile çalışmakta olup kendi enerjisini kendi üretmektedir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kazalar ile trafik kuralı ihlallerinin artmasından dolayı, daha fazla görünür olmak adına bu şekilde bir sisteme başvurduk. Sürücülere daha fazla görünür olduğumuz için kazaların daha azaldığını gözlemledik” dedi.

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Üç boyutlu maket polis aracının normal bir otomobille aynı boyutlara sahip olduğunu anlatan Kutun, “Aracımız 3 boyutlu. Normal bir araçla birebir aynı boyutlarda olup, 15 günde imal edilmiştir. Azami ağırlığı 400 kilogramı geçmediği için tescil kaydı istememektedir. Taşınabilir olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu olan yerlere aracımızı taşıyarak gerekli görünürlüğü sağlıyoruz” dedi.

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SÜRÜCÜLER MAKETLERDEN MEMNUN

Üretimi tamamlanan ilk üç boyutlu maket polis aracı, Eskişehir-Bursa kara yolunda ilk kez kullanıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ait pikap bir aracın arkasına takılarak taşınan maket, tepe lambaları yanar bir şekilde yol kenarında bekletildi. Maket polis araçlarının caydırıcılık özelliği olduğunu ifade eden sürücülerden Ahmet Yılmaz, “Gördüğümüz zaman yavaşlamaya başlıyoruz, böylece caydırıcı oluyor. Biraz amatörce, ama olsun. Uzaktan polis aracı gibi gözüküyor, yanına gelince maket olduğunu anlayınca insan biraz şaşırıyor. Işığı görünce polis arabası sanıyoruz. Trafik kazalarında azalmaya muhakkak yardımı olur. Kendi adıma ben yavaşlıyorum” dedi.

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Yol kenarındaki üç boyutlu maketi gören sürücülerden Ayhan Dal da uzaktan polis aracı olduğunu düşündüklerini belirterek , "Tek taraflı maketler yollarda artık ezberlendi. Bunların caydırıcılığının olduğunu düşünüyorum. İzmit'e çok sık gider gelirim, bu 3 boyutlu maketi burada ilk kez gördüm. Diğer tek taraflı maketleri, yolda sürekli görüyorum. Caydırıcı olması açısından iyi fikir” diye konuştu.

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(DHA)

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