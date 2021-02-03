Eskişehir'deki 3 boyutlu maket polis aracını gören bir daha bakıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, yurt genelinde kazaları azaltmak için yol kenarlarına konulan tek taraflı polis aracı maketlerini 3 boyutlu hale getirdi. Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından ilk model ortaya çıkarılırken, maket polis aracı taşınabilir olması için yarı römork olarak tasarlandı. Trafiğin yoğun olduğu yollarda belirli sürelerde sürücüler üzerinde caydırıcılık etkisi yaratması hedeflenen maket polis aracı, bir otomobilin birebir ölçülerinde hazırlandı. Maket araçta, 2 trafik polisi fotoğraflarının yanı sıra polis lambası ve 2 adet kamera ile güneş enerjisi paneli yer aldı.

KAZA ORANLARI DÜŞTÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, kaza oranlarında yaşanan düşüşte maketlerin katkısı olduğunu söyledi. Eskişehir’de 8 adet sabit, 1 adet seyyar olmak üzere toplam 9 maket polis aracı olduğunu ifade eden Kutun, “Bu maket aracımız, 15 günde imal edildi. Üzerindeki polis lambaları güneş enerjisi ile çalışmakta olup kendi enerjisini kendi üretmektedir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde kazalar ile trafik kuralı ihlallerinin artmasından dolayı, daha fazla görünür olmak adına bu şekilde bir sisteme başvurduk. Sürücülere daha fazla görünür olduğumuz için kazaların daha azaldığını gözlemledik” dedi.