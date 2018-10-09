Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm izle: İhanet ortaya çıkıyor! (EDHO yeni bölüm fragmanı ve özeti)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Atv'de Salı akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Kenan Çoban'ın yer aldığı dizi 4. sezonuna girdi. Yeni sezonda Hızır Çakırbeyli ve dostlarının düşmanı daha güçlü ve uluslararası ... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Alparslan'a yapılan taciz ateşi ve sonrasında Mossad'ın desteği ile ortaya çıkan Muzi merak uyandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölümde ekibe yapılan ihanet ortaya çıkıyor ve hain belli oluyor. Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü atv'de saat 20.00'da başlıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

