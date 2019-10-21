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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Boran ve Behzat için ölüm emri!

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 00:30 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun yeni bölümünde, Altan ile Hızır savaşı kızışıyor. Altan, Hızır'ı evine gittiği yolda pusuya düşürerek öldürmek istiyor. Diğer yandan ise Hızır'dan habersiz Feyyaz'a saldıran Boran ve Behzat için masada karar alınıyor. Hızır Çakırbeyli'nin "Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek" sözü dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarının merakla beklediği 144. yeni bölümde, Hızır , Boran ve Behzat için ölüm emri veriyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Selda Alkor, Naz Elmas, Burak Sergen ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 144. yeni bölümüyle 22 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

"BORAN DA BEHZAT DA ÖLDÜRÜLECEK"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meftunlar'ın evine yapılan saldırıda Feyyaz'ın oğlunun öldürülmesi masaya taşınıyor. Feyyaz, saldırganların Boran ve Behzat olduğunu söylüyor. Feyyaz'ın "Her ne kadar kar maskesi takmış olsalar da Boran ve Behzat olduğu belliydi" sözleri üzerine masada karar alınıyor. Hızır kendi adamları için "Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek" diyerek infaz emri veriyor.

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Diğer yandan ise Altan, Hızır'a karşı ölümcül bir tuzak kuruyor. Hızır'ın her zaman evine gittiği yolda saldırı planlayan Altan'ın "Hızır bana Murat'la oyun kuruyorsa, ben de ona başka bir Murat'la oyun kurarım. Onun bir planı var benimse bir çok" sözleri dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
EDHO'nun son bölümünde, Çakırbeyliler ve Façalılar, Feyyaz'dan intikamlarını çok acı şekilde aldı. Feyyaz'a evden çıkarken silahlı saldırı düzenlendi. Feyyaz saldırıyı yara almadan atlatırken, oğlunun vurulduğunu görünce yıkıldı. Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kaldı.

EDHO'nun son bölüm final sahnesinde, Feyyaz'ın oğlu öldürüldü. Evinin önünde saldırıya uğrayan Feyyaz oğlunun vurulduğunu görünce yıkıldı.

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Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır.

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Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.

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En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır. Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.


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