Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Boran ve Behzat için ölüm emri!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarının merakla beklediği 144. yeni bölümde, Hızır , Boran ve Behzat için ölüm emri veriyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Selda Alkor, Naz Elmas, Burak Sergen ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 144. yeni bölümüyle 22 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

"BORAN DA BEHZAT DA ÖLDÜRÜLECEK"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meftunlar'ın evine yapılan saldırıda Feyyaz'ın oğlunun öldürülmesi masaya taşınıyor. Feyyaz, saldırganların Boran ve Behzat olduğunu söylüyor. Feyyaz'ın "Her ne kadar kar maskesi takmış olsalar da Boran ve Behzat olduğu belliydi" sözleri üzerine masada karar alınıyor. Hızır kendi adamları için "Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek" diyerek infaz emri veriyor.

Diğer yandan ise Altan, Hızır'a karşı ölümcül bir tuzak kuruyor. Hızır'ın her zaman evine gittiği yolda saldırı planlayan Altan'ın "Hızır bana Murat'la oyun kuruyorsa, ben de ona başka bir Murat'la oyun kurarım. Onun bir planı var benimse bir çok" sözleri dikkat çekiyor.