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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'dan Feyyaz'a şok suçlama: İhanet sayarım

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 162. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Alpaslan ve Hızır Ali arasında kavga çıkıyor. Hızır Çakırbeyli ise ihanetle suçladığı Feyyaz Meftun'un oğlunu kaçırıyor. Hızır'ın "Ben sana dedim ki Rafet'siz Nasuh ile görüşürsen bunu ihanet sayarım. Dahlan ile bir iş birliğin var mı? Oğlunun ensesinde silah var" sözleri Feyyaz'ı şoke ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 162. yeni bölümüyle 31 Mart Salı akşamı ekrana gelecek. EDHO'nun yeni bölümünde, Çakırbeyli ve masadaki yok etmek için büyük bir saldırının hazırlığı yapılıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Zaza rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli fırtınası esti. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba rolü, Çakırbeyliler ile yeni düşmanları arasında bir köprü oldu.

HIZIR VE TUFAN, ALTAN'I ÖLDÜRDÜ!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Ceylan'ı kaçıran ve Hızır'ı tehdit eden Altan, büyük bir tuzağa düştü. Eski dost olan ancak sonradan aralarına husumet giren Tufan ve Hızır, yeniden iş birliği yaptı. Tufan ve Hızır, Altan'ı öldürdü. Usta oyuncu Mehmet Çepiç ise EDHO'ya veda etti.


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