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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'a masada büyük ihanet! EDHO sezon finali mi yapıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2020 02:36 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finali yaparak ekrana veda edecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. EDHO yeni bölümde Hızır dostlarının ihanetine uğruyor masadan gönderiliyor. Feyyaz Meftun, Hızır ve Alpaslan'ı öldürmek için harekete geçiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü fragmanı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 165. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölümde İlyas, Burak Sergen'in canlandırdığı Feyyaz Meftun karakteri başından vurarak öldürüyor. Ünlü oyuncu Burak Sergen ise sezon finalinde EDHO'ya veda ediyor.

burak

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

28 Nisan Salı günü 165. bölümle sezona veda edecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm detayları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165. bölümünde, Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

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Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5

Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.


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