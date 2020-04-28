Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'a masada büyük ihanet! EDHO sezon finali mi yapıyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 165. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. yeni bölümde İlyas, Burak Sergen'in canlandırdığı Feyyaz Meftun karakteri başından vurarak öldürüyor. Ünlü oyuncu Burak Sergen ise sezon finalinde EDHO'ya veda ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

28 Nisan Salı günü 165. bölümle sezona veda edecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm detayları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 165. bölümünde, Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.