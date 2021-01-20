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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. son bölüme Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu! Sabina Toziya EDHO'dan neden ayrıldı?

20.01.2021 01:45 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. son bölüme Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu! Sabina Toziya EDHO'dan neden ayrıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 19 Ocak Salı akşamı 178. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölüme Hızır ve İlyas'ın anneleri Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu. EDHO'da Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran usta oyuncu Sabina Toziya ise 179. bölümde diziye veda etti. Ünlü oyuncunun beyninde çıkan tümör nedeniyle ameliyat olduğu ve bu nedenle diziden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte EDHO son bölümde Hızır'ın annesi Hayriye'ye veda sahnesi.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 3 haftalık ekran arasının ardından 19 Ocak Salı akşamı 179. son bölümüyle hayranlarıyla buluştu.

HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ ÖLDÜ

EDHO'nun yeni bölümünde Çakırbeyli ailesinin büyüğü Hayriye Çakırbeyli hayatını kaybetti. Hızır ve İlyas annelerinin ölümüyle yıkıldı. EDHO'da Hayriye karakterine hayat veren Sabina Toziya ise 179. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

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Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

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Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür.

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Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

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Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

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Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

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Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

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