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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?

12.04.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 190. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Bahar'ın vurulması dikkat çekiyor. Hızır Çakırbeyli'ye yapılan saldırı sırasında Bahar, Hızır'ın önüne atlayarak kurşunun hedefi oluyor. Peki EDHO'da Bahar ölecek mi? Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte yeni bölümden çarpıcı fragman.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 13 Nisan Salı akşamı 190. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO'da Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar, Hızır'a yapılan saldırıda vuruluyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

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Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

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Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

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Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

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Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

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Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir.

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Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Pelin Akil
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