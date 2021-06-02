Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm final sahnesi! İlyas ve Behzat, Rıdvan'ı böyle ele geçirdi!

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 1 Haziran Salı akşamı 197. yeni bölümüyle ekrana geldi.

İLYAS VE BEHZAT BASKIN YAPTI!

EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas ve Behzat, Rıdvan'ın evine baskın yaptı. Haşmet Façalı ve Didem Çakırbeyli'nin intikamını almak isteyen İlyas ve Behzat, Rıdvan'ın adamlarını tek tek öldürerek eve girdi.

İlyas ve Behzat'ı karşısında gören Rıdvan ise teslim olmak zorunda kaldı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer.

Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.