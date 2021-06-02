MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm final sahnesi! İlyas ve Behzat, Rıdvan'ı böyle ele geçirdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm final sahnesi! İlyas ve Behzat, Rıdvan'ı böyle ele geçirdi!

02.06.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ile dostu Haşmet Façalı'yı kaybetmesinin acısıyla büyük bir savaş başlattı. Hızır, Rıdvan'ı yok etmek için plan yaptı. Sezon finali yapmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm final sahnesinde ise İlyas ve Behzat, Haşmet ve Didem'in katili Rıdvan'ı ele geçirmeyi başardı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 1 Haziran Salı akşamı 197. yeni bölümüyle ekrana geldi.

İLYAS VE BEHZAT BASKIN YAPTI!

EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas ve Behzat, Rıdvan'ın evine baskın yaptı. Haşmet Façalı ve Didem Çakırbeyli'nin intikamını almak isteyen İlyas ve Behzat, Rıdvan'ın adamlarını tek tek öldürerek eve girdi.

edho3

İlyas ve Behzat'ı karşısında gören Rıdvan ise teslim olmak zorunda kaldı.

edho2

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446641018

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446641606

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446643213

Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446643532

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446644385
Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446644892

Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446645185

Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

0x0-197-bolum-foto-galeri-1622446645568

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdularYaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdular
İşte Çukur final bölümü fragmanı...İşte Çukur final bölümü fragmanı...
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.