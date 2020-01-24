Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu EDHO'da hangi rolde oynayacak?

atv'nin 5 sezondur ilgiyle izlenen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"a yeni bir kadın oyuncu daha katıldı. Fenomen dizinin kadrosuna son olarak Naz Elmas'ın ayrılığının ardından hangi kadın oyuncunun katılacağı merak konusuydu.

Tv 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni bölümü salı günü ekrana gelecek olan diziye Sanem Çelik'in döneceği ortaya çıkmıştı. Son olarak ise ekibe Olcay Yusufoğlu dahil oldu. En son "Bizim Hikâye" dizisinde rol alan Yusufoğlu, Tufan'ın (Hüseyin Avni Danyal) kızına hayat verecek.

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Olcay Yusufoğlu’nun yaşamının önemli bir kısmı Ankara’da geçmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu Oğlak burcudur.

Oyuncu Olcay Yusufoğlu, lise son sınıfa kadar İzmir’de eğitim aldı. Konservatuar eğitimini bitirdikten sonra bazı dizilerde rol almaya başladı.

“Es Es” dizisinde hayat verdiği karakterle seyircinin aklına kazınan Olcay Yusufoğlu başarılı bir oyunculuk performansı ortaya çıkarmıştır.