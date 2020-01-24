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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu EDHO'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Sanem Çelik'in Ceylan karakteriyle döneceğinin açıklanmasının ardından büyük bir sürpriz daha yaşandı. Güzel oyuncu Olcay Yusufoğlu da dizinin kadrosuna katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu EDHO'da hangi rolde oynayacak?

atv'nin 5 sezondur ilgiyle izlenen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"a yeni bir kadın oyuncu daha katıldı. Fenomen dizinin kadrosuna son olarak Naz Elmas'ın ayrılığının ardından hangi kadın oyuncunun katılacağı merak konusuydu.

Tv 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni bölümü salı günü ekrana gelecek olan diziye Sanem Çelik'in döneceği ortaya çıkmıştı. Son olarak ise ekibe Olcay Yusufoğlu dahil oldu. En son "Bizim Hikâye" dizisinde rol alan Yusufoğlu, Tufan'ın (Hüseyin Avni Danyal) kızına hayat verecek.

OLCAY

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu, 1 Ocak 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Olcay Yusufoğlu’nun yaşamının önemli bir kısmı Ankara’da geçmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu Oğlak burcudur.

Oyuncu Olcay Yusufoğlu, lise son sınıfa kadar İzmir’de eğitim aldı. Konservatuar eğitimini bitirdikten sonra bazı dizilerde rol almaya başladı.

“Es Es” dizisinde hayat verdiği karakterle seyircinin aklına kazınan Olcay Yusufoğlu başarılı bir oyunculuk performansı ortaya çıkarmıştır.

Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı diziler arasında 2007 senesinde rol aldığı “Köprü” dizisi önemli bir yere sahiptir. 2009 senesinde “Es Es” isimli dizide rol alan Olcay Yusufoğlu, 2010 senesinde “Sakarya Fırat”, 2013 senesinde “Fatih Harbiye”, 2014 senesinde ise “Poyraz Karayel” dizisinde rol almıştır.

Olcay Yusufoğlu, en son olarak 2016 senesinde “Cesur Yürek” ismini taşıyan dizide rol almış ve başarılı oyunculuk performansıyla herkesi büyülemiştir. Güzel oyuncu Olcay Yusufoğlu herhangi bir film projesinde rol almamıştır.

Lise son sınıfta Ankara’ya taşınan Olcay Yusufoğlu lisede birçok tiyatroda yer almıştır. Lise eğitimini bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’na katılan Olcay Yusufoğlu burada 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır. Tiyatro eğitiminden sonra konservatuar eğitimi alan genç oyuncu Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde üniversite eğitimini bitirmiştir.


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Olcay Yusufoğlu, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

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