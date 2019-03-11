Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan öldü mü? EDHO 128. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 12 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 128. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. EDHO 127. son bölüm finalinde, Hızır'ın yeni düşmanı Zeki, Alpaslan ve Meltem'i kaçırarak gözleri bağlamıştı. Hızır, Ünal ve Haşmet'in olduğu yere bağlantı yapan Zeki, herkesin gözleri önünde Meltem'i öldürmüştü. Zeki'nin rehin aldığı Alpaslan'a ise ne yapacağı merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 128. yeni bölüm fragmanında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Ünal Kaplan'la konuşan Hızır Çakırbeyli, Alpaslan'ın öldüğünü söyledi. Ünal'ın 'Hızır bir delilik yaparsan hepimizin sonunu getirirsin' sözüne karşılık Hızır'ın 'Kusura bakmak Ünal Bey. Alpaslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü' demesi kafaları karıştırdı. Peki EDHO'da Alpaslan gerçekten öldü mü?

CANSU MELİS KARAKUŞ EDHO'YA VEDA ETTİ

Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Zeki otelde Hızır'a bombalı saldırı yaptı. Hızır bu saldırıyı yara almadan atlattı ancak Zeki bu defa hedefine Alpaslan'ı aldı. Ünal başkanlığında masa ise ortak düşmanları Zeki'ye karşı toplandı.