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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan öldü mü? EDHO 128. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.03.2019 02:10 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin Ünal Kaplan'a 'Alpaslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü' sözü kafaları karıştırdı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan öldü mü? Zeki'nin kaçırdığı Alpaslan'a ne oldu? Alpaslan rolündeki Yunus Emre Yıldırımer EDHO'dan ayrıldı mı? Hızır yeni bölümde nereye saldırıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. yeni bölüm fragmanı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 12 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 128. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. EDHO 127. son bölüm finalinde, Hızır'ın yeni düşmanı Zeki, Alpaslan ve Meltem'i kaçırarak gözleri bağlamıştı. Hızır, Ünal ve Haşmet'in olduğu yere bağlantı yapan Zeki, herkesin gözleri önünde Meltem'i öldürmüştü. Zeki'nin rehin aldığı Alpaslan'a ise ne yapacağı merak konusu oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 128. yeni bölüm fragmanında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Ünal Kaplan'la konuşan Hızır Çakırbeyli, Alpaslan'ın öldüğünü söyledi. Ünal'ın 'Hızır bir delilik yaparsan hepimizin sonunu getirirsin' sözüne karşılık Hızır'ın 'Kusura bakmak Ünal Bey. Alpaslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü' demesi kafaları karıştırdı. Peki EDHO'da Alpaslan gerçekten öldü mü?

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CANSU MELİS KARAKUŞ EDHO'YA VEDA ETTİ
Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Zeki otelde Hızır'a bombalı saldırı yaptı. Hızır bu saldırıyı yara almadan atlattı ancak Zeki bu defa hedefine Alpaslan'ı aldı. Ünal başkanlığında masa ise ortak düşmanları Zeki'ye karşı toplandı.

Zeki, Alpaslan ve Meltem'i kaçırarak ağızları bantladı. O sırada ise Hızır, Haşmet, İlyas ve Ünal'ın olduğu yere canlı bağlantı yaptı ve isteklerini söyledi. Hızır Alpaslan'ı eli kolu bağlı görünce şoke oldu. Hızır, Alpaslan'a 'Ne istiyorlarsa ver' diye bağırdı. Ancak Zeki Meltem'i tek kurşunla vurarak öldürdü. Böylece dizide Meltem rolünü canlandıran Cansu Melis Karakuş EDHO'ya 127. bölümde veda etti. EDHO'da Zeki'nin elindeki Alpaslan'a ne olacağı ise merak ediliyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.

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