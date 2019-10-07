Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Feyyaz'dan Hızır'ı şoke eden hamle! EDHO 142. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Selda Alkor, Naz Elmas, Burak Sergen ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 142. yeni bölümüyle 8 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye kurdurduğu gizli ekip Bülent Meftun'a saldırıyor. Yaşanan olayı öğrenen Feyyaz, Hızır'dan şüpheleniyor. Diğer yandan ise Feyyaz, Behram'ı masaya yeni üye yapıyor. Hızır ise rest çekerek "Bizimle birlikte olmak istiyorsanız terör örgütlerinin ölüm listesine bizimle birlikte gireceksiniz" diyor.

Çakır ile istihbarat başkanı arasında ise büyük bir kriz yaşanıyor. Silahlı bir ekip Hızır'ın ofisini basıyor. Hızır'ın "Sen bana vatanını sat dedin ben satmadım" sözleri dikkat çekiyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Ali’ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda’ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır. Feyyaz’ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar karartabileceğini kanıtlar. Yeğeni Sevda’ya, Çakırbeylilerin gelini olmanın bedelini göstermek için, ucu Façalılara da dokunacak bir plan hazırlar. Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır’ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır.