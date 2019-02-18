Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Hızır'ın Façalılar planı ne? EDHO 125. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 19 Şubat Salı akşamı 125. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölümde, Ömür Façalı, Çakırbeyli ailesinin kadınlarına sürpriz bir ziyaret yapıyor. Diğer yandan ise Ünal Bey'in aralarındaki savaşı bitirmek için masaya dahil ettiği Façalı ailesi kirli işlerini başkasının yürütmesine karar veriyor. Haşmet'in 'İşimizi yapmaya devam edeceğiz ama kendimiz yapmayacağımız' sözleri dikkat çekerken, Façalılar tüm depolarını başkalarına devrediyor.

Ancak Hızır ve İlyas, Façalılar'ın bu hamlesini anlıyor. Hızır Çakırbeyli, 'Artık hırsızlığı Façalılar yapmayacak. Kimlere yaptıracaklar, kiminle savaşacağız? ' diyor. İlyas ise intikam yemini ediyor ve önce sokakları temizleyeceğini ardından ise Façalılar'ı öldürmek için masaya oturacağını söylüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, cezaevinde düşmanlarının koğuşlarına konulan Behzat ve İlyas saldırıya uğradı. Dışarıda ise Hızır ve Haşmet, kardeşlerini kurtarmak için planlar yaptı. Ünal'ın araya girmesiyle cezaevinde olan İlyas ve Behzat sürpriz şekilde tahliye edildi.