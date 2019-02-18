MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Hızır'ın Façalılar planı ne? EDHO 125. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2019 02:02 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde İlyas ve Behzat'ın tahliyesinin ardından Façalılar da Ünal Bey'in isteğiyle masaya dahil oldu. Ancak Façalılar işlerini başkası adına yürütmeye karar veriyor. Hızır Çakırbeyli ise Façalılar'ın işlerini kimin yapacağını ve yeni düşmanlarının kim olduğunu merak ediyor. İlyas ise önce sokakları temizleyeceğini ardından ise Façalılar'ı yok edeceğini söylüyor. İşte EDHO 125. yeni bölüm fragmanı.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 19 Şubat Salı akşamı 125. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölümde, Ömür Façalı, Çakırbeyli ailesinin kadınlarına sürpriz bir ziyaret yapıyor. Diğer yandan ise Ünal Bey'in aralarındaki savaşı bitirmek için masaya dahil ettiği Façalı ailesi kirli işlerini başkasının yürütmesine karar veriyor. Haşmet'in 'İşimizi yapmaya devam edeceğiz ama kendimiz yapmayacağımız' sözleri dikkat çekerken, Façalılar tüm depolarını başkalarına devrediyor.

Ancak Hızır ve İlyas, Façalılar'ın bu hamlesini anlıyor. Hızır Çakırbeyli, 'Artık hırsızlığı Façalılar yapmayacak. Kimlere yaptıracaklar, kiminle savaşacağız? ' diyor. İlyas ise intikam yemini ediyor ve önce sokakları temizleyeceğini ardından ise Façalılar'ı öldürmek için masaya oturacağını söylüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, cezaevinde düşmanlarının koğuşlarına konulan Behzat ve İlyas saldırıya uğradı. Dışarıda ise Hızır ve Haşmet, kardeşlerini kurtarmak için planlar yaptı. Ünal'ın araya girmesiyle cezaevinde olan İlyas ve Behzat sürpriz şekilde tahliye edildi.

EDHO 124. son bölüm final sahnesinde ise meşhur masaya yeni üyeler katıldı. Haşmet ve kardeşi Behzat, artık masanın birer üyesi oldu. Ünal ise 'Bu masada olan hiç kimse birbirini öldüremez' diyerek Çakırbeyliler ve Façalılar arasındaki çatışmaya son verdi. Hızır Çakırbeyli de 'Bu masanın lideri Ünal Bey'dir. O ne derse o olacak' diyerek son sözü söyledi.

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası! Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!
Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması! Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı edho EDHO 125. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası! Çukur 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması! Çarpışma 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz! İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!

Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Zalim İstanbul'un kadrosu belli oldu!

The Handmaid's Tale 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?

The Handmaid's Tale hayranlarına müjde!

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden yeni fragman!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.