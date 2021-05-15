Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılan Savaş Özdemir Mevlana dizisinde rol alabilir

Atv ekranlarında 6 sezondur fırtına gibi esen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteriyle gönüllere taht kuran Savaş Özdemir geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı.

EDHO’daki Tipi karakteri sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Savaş Özdemir, aslında Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Şimdilerde yeni bir dizi anlaşması yapmak üzere. Oyuncunun TRT’nin iddialı yeni dizisi Mevlana’da rol alması bekleniyor.

SAVAŞ ÖZDEMİR HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Dizi için görüşmeler yaptığı ortaya çıkan oyuncu, başrollerden birisini canlandıracak. Ancak oyuncunun henüz rol üzerine düşündüğü ve kararını vermediği de gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Konya’da çekimleri yapılacak olan Mevlana dizisi büyük bir prodüksiyon ile ekranlara gelecek.

