Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finali ne zaman?

atv'nin 4 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi, beşinci sezonuyla sonbaharda devam edecek.

Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Bahadır Özdener ile Berna Aruz'un ise kaleme aldığı dizinin 28 Mayıs'ta sezon finali yapacağı öğrenildi.

Geçen haftalarda yapımcılığı Raci Şaşmaz'dan atv İç Yapımlar'a alınan dizinin kadrosuna Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu, İlhan Şen, Ceren Benderlioğlu, Selin Işık ve Gözde Okur gibi yeni isimler de katılmıştı.

Ayrıca son olarak dizinin eski oyuncularından Sevcan Yaşar da ekibe geri dönmüştü. (Medyatava)

