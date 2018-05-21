ESL Pro Lig S7 Finalleri’nde şampiyon belli oldu!

Dünyanın en iyi CS: GO takımlarının yer aldığı ESL Pro Lig S7 Finalleri sonlandı. 750 bin dolar ödül havuzlu turnuvanın kazananı 3-1 lik skorla Astralis oldu.

Büyük Final

Astralis vs. Team Liquid

Dust II : Astralis:16 - Liquid:1

Nuke : Astralis:16 - Liquid:14

Mirage : Astralis:14 - Liquid: 16

Inferno: Astralis:16 - Liquid:12

İlk maçı dominant bir şekilde kaybeden Liquid, ikinci maçta daha iyi bir performans sergilese de Astralis kazanmasını bildi.

Mirage haritasında oynanan üçüncü maçta Liquid biraz toparladı ve başa baş geçen bir mücadele sonucu 16-14 ile kazanmasını bildi.ç

Dördüncü maç, Inferno'da oynandı. Astralis etkili bir oyun ile 16-12'lik skorla kazanmasını bildi ve skoru 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Astralis bu sonuç ile kasasına 250,000 $ koymuş oldu. Finaldeki rakibi Liquid ise 110,000 $ lık ödülü kasasına koydu.



