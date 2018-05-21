SPOR

ESL Pro Lig S7 Finalleri’nde şampiyon belli oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 21.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Astralis ve Liquid arasından oynanan ESL Pro Lig S7 Finalleri’nde kazanan Astralis oldu.

ESL Pro Lig S7 Finalleri’nde şampiyon belli oldu!

Dünyanın en iyi CS: GO takımlarının yer aldığı ESL Pro Lig S7 Finalleri sonlandı. 750 bin dolar ödül havuzlu turnuvanın kazananı 3-1 lik skorla Astralis oldu.

Büyük Final
Astralis vs. Team Liquid

Dust II : Astralis:16 - Liquid:1

Nuke : Astralis:16 - Liquid:14

Mirage : Astralis:14 - Liquid: 16

Inferno: Astralis:16 - Liquid:12

İlk maçı dominant bir şekilde kaybeden Liquid, ikinci maçta daha iyi bir performans sergilese de Astralis kazanmasını bildi.

Mirage haritasında oynanan üçüncü maçta Liquid biraz toparladı ve başa baş geçen bir mücadele sonucu 16-14 ile kazanmasını bildi.ç

Dördüncü maç, Inferno'da oynandı. Astralis etkili bir oyun ile 16-12'lik skorla kazanmasını bildi ve skoru 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Astralis bu sonuç ile kasasına 250,000 $ koymuş oldu. Finaldeki rakibi Liquid ise 110,000 $ lık ödülü kasasına koydu.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
MSI 2018'de şampiyon belli oldu!MSI 2018'de şampiyon belli oldu!
Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CSGO Astralis Liquid Esport mynetespor ESL PRO

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Suat Kaya’nın saçları sosyal medyayı salladı!

Suat Kaya’nın saçları sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçeli Brad Wanamaker Barcelona'ya gidiyor

Fenerbahçeli Brad Wanamaker Barcelona'ya gidiyor

Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım!

Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım!

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ESL Pro Lig S7 Finalleri’nde şampiyon belli oldu!

ESL Pro Lig S7 Finalleri’nde şampiyon belli oldu!

MSI 2018'de şampiyon belli oldu!

MSI 2018'de şampiyon belli oldu!

Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!

Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!

LoL'ün takımlara yönelik yeni turnuva modu Clash nedir?

LoL'ün takımlara yönelik yeni turnuva modu Clash nedir?

ZULA severlere müjde!

ZULA severlere müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.