Eşleştirme konusunda ne kadar iyisiniz? Farklı olan terliği bulabilir misiniz?

Çizilen bu resimde eşlerini bulmayı bekleyen terlikler var. Sizden bu farklı ve eşi olmayan terliği bularak bulmacayı çözmenizi bekliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Aslında farklı olan terlik açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan terliği bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Son bir ipucu daha verecek olursak terliklerin renklerine ve desenlerine bakın.



