Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eşleştirme konusunda ne kadar iyisiniz? Farklı olan terliği bulabilir misiniz?

Eşleştirme konusunda ne kadar iyisiniz? Farklı olan terliği bulabilir misiniz?

20.07.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözleriniz çoğu zaman sizlere büyük bir oyun oynar. “Bakmakla görmek arasındaki farka dikkat edin” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu sözden hareket ederek sizleri eğlenceli bir bulmacaya davet ediyoruz.

Eşleştirme konusunda ne kadar iyisiniz? Farklı olan terliği bulabilir misiniz?

Çizilen bu resimde eşlerini bulmayı bekleyen terlikler var. Sizden bu farklı ve eşi olmayan terliği bularak bulmacayı çözmenizi bekliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Aslında farklı olan terlik açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan terliği bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Son bir ipucu daha verecek olursak terliklerin renklerine ve desenlerine bakın.

cevap2

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan harfi ne kadar sürede görebilirsiniz?Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan harfi ne kadar sürede görebilirsiniz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı! Mansa Musa’nın serveti dudak uçuklattıDünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı! Mansa Musa’nın serveti dudak uçuklattı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Hayvanlar tarafından büyütüldü! Normal hayata uyum sağlayamadıHayvanlar tarafından büyütüldü! Normal hayata uyum sağlayamadı
Anahtar Kelimeler:
Matematik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Kıdem tazminatı için Yargıtay’dan flaş karar

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

Bitcoin'de düşüş! 30 bin doların altına kadar geriledi

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.