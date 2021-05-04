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Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan harfi ne kadar sürede görebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme yeteneğinize ne kadar güvenirsiniz? Aslında bu soru tamamen odaklanma ve konsantrasyon ile alakalıdır. Çoğu kişi bir görsele baktığında içerisinde saklanan küçük detayları ilk aşamada fark edemez. Gözlerini kıstığında ya da daha yüksek bir odaklanma ile baktığında ayrıntılar netleşebilir. Peki siz gizlenen ayrıntıları ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan harfi ne kadar sürede görebilirsiniz?

Görsel algılama beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Bir görsele ilk bakışınızda gözlerinizle algıladığınız durumlar beyin aracılığıyla anlamlandırılır. Bu nedenle beynin daha aktif ve etkin bir şekilde çalıştırılması algılama düzeyi açısından önemlidir. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir harfe odaklanmanızı istiyoruz. Görselde ‘M ve N’ harfleri resmedilmiştir. Ancak bunların arasında ufak bir detay sizleri karşılıyor. Bu harfi ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki farklı harfi bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz kirazı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

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