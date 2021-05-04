Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Farklı olan harfi ne kadar sürede görebilirsiniz?

Görsel algılama beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Bir görsele ilk bakışınızda gözlerinizle algıladığınız durumlar beyin aracılığıyla anlamlandırılır. Bu nedenle beynin daha aktif ve etkin bir şekilde çalıştırılması algılama düzeyi açısından önemlidir. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir harfe odaklanmanızı istiyoruz. Görselde ‘M ve N’ harfleri resmedilmiştir. Ancak bunların arasında ufak bir detay sizleri karşılıyor. Bu harfi ne kadar sürede fark edebilirsiniz?