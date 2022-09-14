Eşlik ettiği suçlu insanları dolandırıp milyoner oldu! Ama o değil polisin kalçaları gündem oldu

Fransa'da Lionel Guedj isimli bir diş hekimi, düşük gelirli bölgelerden gelen hastalarının sağlıklı dişlerini bozup, devletten tedavi ücreti alarak onları dolandırdı. Bu yolla multi-milyoner olan doktor ve oğlu, dolandırıcılığının ortaya çıkmasıyla babayı 5, oğlunu ise 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İLGİ ODAĞI GUEDJ DEĞİLDİ

Ancak 42 yaşındaki adamın bir polis arabasına götürülürken çekilen görüntüleri, ilginin hızla Guedj'i onu bekleyen araca yönlendiren memurlardan birine yönlendirdiği ve dikkati genç kadının iri kalçalarına çekti.

'SUÇA DAVET'

Birçok kullanıcı sosyal medyada fikir belirtti. Kimileri görselin düzenlendiğini düşündü ancak haberin video görüntüleri böyle bir şey olmadığı kanıtladı. Bir kullanıcı ''Mesela artık dişçi değil dostum!'' diye yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ise bunun resmen suça davet olduğunu öne sürdü.

KINADILAR

Bazıları da bu durumu kınadı ve böyle bir durumda olayın mağdurlarından bahsetmek yerine bunun konuşulmasının makul olmadığını söyleyerek genç kadının kalçalarına odaklanan kesimi eleştirdi.



