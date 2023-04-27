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Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı

27.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Balamir 27 Nisan 2023 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Özge Özpirinçci için "Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı" ifadeleri gündem olan ünlü şarkıcının estetiksiz hali internette araştırılıyor. Peki, Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in estetiksiz hali...

Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı

Esra Balamir Esra Balamir, 27 Nisan 2023 Perşembe günü canlı yayınlanan 2. Sayfa programı nedeniyle merak konusu oldu. Bir dönem Sevda Tepesi, Hayat Bilgisi, Şafak Vakti, Sırılsıklam gibi dizilerde oynayan ünlü isim; Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Söylediği; 'Adamım', 'Deydi mi?', 'Rüyalar Gördüm' gibi şarkılarla bilinen Esra Balamir hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in hayatı ve biyografisi...

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 yılında Adana'da doğdu.

Dönemin müzik kanalı Kral TV'de vj olarak çalışan Balamir, daha sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlamıştır.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

ESRA BALAMİR HASTALIĞI NE? İYİLEŞTİ Mİ?

Lenf bezi ve dalağı alınan Esra Balamir esrarengiz bir hastalığın pençesine yakalanmıştı. Bir dönem ömür boyu tedavi göreceğini açıklayan ünlü şarkıcının sağlık durumu iyi.

ESRA BALAMİR EVLİ Mİ?

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Esra Balamir'in albümleri:

2016 - Söke Söke (Single)
2010 - Rüyalar Gördüm
2007 – Masalcı
2005 – Bal Gibi
2002 – Kalbim Küçük
1995 – Hadi Hurma

Esra Balamir'in oynadığı diziler:

2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)
2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)
1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

ESRA BALAMİR'İN ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Esra Balamir, Özge Özpirinçci hakkında yaptığı açıklamada "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" ifadelerini kullanmıştı. Esra Balamir'in bu sözleri sonrası güzel oyuncunun sevenleri "Estetikle bambaşka olacağına doğal olsun" yorumlarında bulunmuştu.

Esra Balamir'in estetiksiz hali de ortaya çıktı.

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