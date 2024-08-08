Esra Bilgiç'e bomba partner! Yakışıklı oyuncuyla...

MYNET-Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok projede rol alan Esra Bilgiç son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Zamanın Kapıları dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak edilen güzel oyuncuya Mardin'de çekilecek olan “Alboraların Sert Kışı” dizisi için teklif gitti. Tay Yapım imzalı dizinin başrol kadın karakteri Alya için Esra Bilgiç'in imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Dizide yıllarca Kanada’da yaşayan Alya, eşi Cihan’ın ölümü üzerine oğluyla Mardin’e gelecek ve eşi Boran Albora’nın vasiyetini yerine getirmek isterken bir aile kaosunun içine düşecek.

YAKIŞIKLI OYUNCUYLA...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç'in partneri olacak erkek başrol için Ozan Akbaba’yla görüşülüyor.