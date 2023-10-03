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  4. Esra Bilgiç yeni dizisinin setinden paylaştı! Ata Demirer ile poza beğeni yağdı

Esra Bilgiç yeni dizisinin setinden paylaştı! Ata Demirer ile poza beğeni yağdı

03.10.2023 08:51 | Son Güncelleme:
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BKM Film'in Netflix için çektiği Bir İhtimal Daha Var dizisinin setinden Ata Demirer ve Esra Bilgiç'li ilk kare geldi. Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in paylaştığı fotoğrafa hayranlarından beğeni yağdı.

Ata Demirer‘in başrolünü Esra Bilgiç ve Uğur Yücel‘le paylaştığı “Bir İhtimal Daha Var” dizisinin çekimleri Urla‘da devam ediyor.

Dizide Ata Demirer “İsa” adlı bir gazetede maç tahminleri yapan yazara, Uğur Yücel intihar edilmiş gibi gösterilen ünlü iş insanı Refik Saygun’a, Esra Bilgiç ise Refik’in arasının bozuk olduğu kızı Seda Saygun’a hayat veriyor.

Esra Bilgiç merakla beklenen diziden ilk kareyi sosyal medya sayfasından yayınladı.

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Ümit Kantarcılar, Lale Mansur, Ediz Akşehir, Murat Kılıç, Hakan Salınmış‘ın da başlıca rolleri canlandırdığı dizi sekiz bölüm olacak.

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Diriliş Ertuğrul ile yıldızı parlayan güzel oyuncu setten pozunu paylaşınca beğeni yağdı.

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Ata Demirer Esra Bilgiç sosyal medya Oyuncu

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