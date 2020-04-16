Esra Dermancıoğlu: Benim bıyıklarım mı çıkmış

Geçtiğimiz günlerde hayali ağabeyinin taklidini yaparak kendisini tiye aldığı videosuyla takipçilerini güldüren Esra Dermancıoğlu, yine muzip görüntüleriyle ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, karantina günlerindeki eğlenceli videolarını bir yenisini daha ekledi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını sebebiyle Esra Dermancıoğlu da evine kapanan isimlerden...Evinden sık sık yaptığı canlı bağlantılarla ve çektiği eğlenceli videolarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, komik videolarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Dermancıoğlu, koltuğa oturarak, eski günlerini yad ettiğini söyleyip kızını nasıl büyüttüğünü şu sözlerle anlattı:

"Benim kızım 17 yaşında... Benim zamanımda kolay büyüttüm. Onu her yere götürürdüm. Çok yanımda taşıdım, düzenli anne olmadım hiç” diye konuştu.Oyuncu, bu sırada cep telefonunu yakınlaştırarak, çıkmaya başlayan bıyıklarını işaret etti.

Dermancıoğlu, "Benim bıyıklarım mı çıkmış, anneliği anlatacağıma babalığı mı konuşacağım acaba? Baba oldum galiba bir kapatıp bakacağım, baba mıyım ya ben?" sözleriyle takipçilerini yine güldürdü.

