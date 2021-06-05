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  4. Esra Erol bile şaştı kaldı! 60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol bile şaştı kaldı! 60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

05.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

60 yaşındaki Ayten teyze, uğruna 27 yıllık eşini terk ettiği 39 yaşındaki sevgilisi Mustafa'yı bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Ayten teyze, "Termosumu açsın diye yardım istedim sonra da aşık oldum. O benim hayatım" dedi.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol'un dün yayınlanan bölümünde yine ilginç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Ayten Teyze evden kaçan genç aşkı Mustafa Korkmaz'a gözyaşları içinde seslendi.

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GENÇ AŞKININ YAŞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Evden kaçan eşini bulmak için yayına çıkan Ayten teyze, kayıp Mehmet'in 50-60 yaşlarında olduğunu ve kendisinden haber alamadığını söyledi. Ancak konu hakkında araştırma yapan Esra Erol ekibi, Mustafa Korkmaz'ın 39 yaşında olduğunu öğrendi.

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"TERMOSUMU AÇTI, AŞIK OLDUM"

27 yıllık eşini Mustafa için terk ettiğini açıklayan Ayten Teyze, 'Beni kandırdı. Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
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"MUSTAFA İÇİN ÖLÜRÜM"

Ayten Teyze, Mustafa'ya dönmesi için feryat ederken, "Ben seni 1 aydır gözlüyorum dedi. Leylam dedi. Bana Leylam diye konuşur, ölürüm onun için. Ona yemek yedirdim, güzelce giydirdim. Yiyecek yemeği yoktu. Paraları birer birer gönderdim. 38 yaşındaki kocam Mustafa benim hayatım oldu" ifadelerini kullandı.Eşinden boşanıp Mustafa Korkmaz ile evlendiği için çocuklarının kendisini reddettiğini söyleyen Ayten teyze, "Çocuklarım benimle konuşmuyor, eve almıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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