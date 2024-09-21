MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol canlı yayında açıkladı! Konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...

Esra Erol canlı yayında açıkladı! Konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.09.2024 09:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programına geçtiğimiz yıl katılan Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı Veysel'in başka bir kadından ikiz çocukları olduğunu söyleyerek programın kapısını çalmıştı. Programın sonunda Betül ve Veysel boşanırken, Veysel'in ikiz çocuklarından birinin babası başkası çıkmıştı. Bir yıl sonra ise Esra Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.

Esra Erol canlı yayında açıkladı! Konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Betül isimli bir kadın, eşi Veysel’in kendisini kandırarak başka şehre taşındığını ve orada Özge isimli bir kadınla dini nikahla evlendiğini söylemişti. Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı ve Özge'nin ikiz bebekleri olduğunu TikTok'ta gördüğünü anlatmıştı. Kavgalar, itiraflar, şüpheler derken Veysel, ikiz bebeklerinin annesi Özge'den DNA testi istemişti.

Ekran görüntüsü 2024-09-21 084821

İKİZLERDEN BİRİ BAŞKASININ ÇIKMIŞTI

DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Dünyada nadir görülen bu sonuç herkesi şoke etmişti. Esra Erol da bir uzmana danışmıştı. Yayına bağlana uzman Uzman "Milyonda bir de olsa böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. 72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek durumu anlatmıştı. Veysel'den boşanmak isteyen Betül'ü de Esra Erol boşamıştı ve herkes kendi yoluna gitmişti.

s-ce652ad8b6ff3e3cd0a1eead453a0b

SOKAK ORTASINDA ÖLÜ BULUNDU!

Aradan bir yıl geçtikten sonra Esra Erol canlı yayında üzücü bir haber açıkladı. Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu aktaran Anlı, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Erol, "Betül aşkından ölüyordu, Özge de 'Ben yuva kuracağım sen boşanmadığın için kuramıyorum' demişti. Defalarca birbirlerini darp ettiler. Bu ilişki içerisinde yasaklı madde konusu da vardı. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-09-21 084843

Yayına bağlanan Betül, şok yaşadığını Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu öldü" dediğini söyledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
En Çok Okunan Haberler
Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti!

Metin Arolat sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti!

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri...

Merkez'in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri...

İstanbul Kadıköy'de skandal olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

İstanbul Kadıköy'de skandal olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.