Esra Erol canlı yayında açıkladı! Konuğu sokak ortasında ölü bulundu! Herkes şoke oldu...

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'a katılan Betül isimli bir kadın, eşi Veysel’in kendisini kandırarak başka şehre taşındığını ve orada Özge isimli bir kadınla dini nikahla evlendiğini söylemişti. Betül, 11 yıllık hayat arkadaşı ve Özge'nin ikiz bebekleri olduğunu TikTok'ta gördüğünü anlatmıştı. Kavgalar, itiraflar, şüpheler derken Veysel, ikiz bebeklerinin annesi Özge'den DNA testi istemişti.

İKİZLERDEN BİRİ BAŞKASININ ÇIKMIŞTI

DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Dünyada nadir görülen bu sonuç herkesi şoke etmişti. Esra Erol da bir uzmana danışmıştı. Yayına bağlana uzman Uzman "Milyonda bir de olsa böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. 72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor." diyerek durumu anlatmıştı. Veysel'den boşanmak isteyen Betül'ü de Esra Erol boşamıştı ve herkes kendi yoluna gitmişti.

SOKAK ORTASINDA ÖLÜ BULUNDU!

Aradan bir yıl geçtikten sonra Esra Erol canlı yayında üzücü bir haber açıkladı. Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu aktaran Anlı, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. Erol, "Betül aşkından ölüyordu, Özge de 'Ben yuva kuracağım sen boşanmadığın için kuramıyorum' demişti. Defalarca birbirlerini darp ettiler. Bu ilişki içerisinde yasaklı madde konusu da vardı. Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." dedi.

Yayına bağlanan Betül, şok yaşadığını Veysel'in amcasının oğlunun "Senin bedduan tuttu öldü" dediğini söyledi.