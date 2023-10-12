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Esra Erol canlı yayınında el hareketi yapmıştı! O anları gündem olan konuk tanıdık çıktı

12.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük ses getiriyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında bir konuk sinirlerine hakim olamayıp el hareketi yapmıştı. Esra Erol o anlarda neye uğradığını şaşırmış ve daha sonra izleyicilerden özür dilemişti. Sosyal medyada çok konuşulan bu anların ardından Ümmiye Teyze'nin geçmişi araştırıldı. Ümmiye Teyze bakın kim çıktı.

Yayında işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmeyen Esra Erol'da programında geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olay yaşanmıştı. Canlı yayında yeğenini aramaya gelen konuk sinirlerine hakim olamayınca el hareketi yapmıştı. O anlarda şoke olan Esra Erol herkesten özür dilemişti.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan bu anların ardından sosyal medya kullanıcıları, Ümmiye Güzel’in geçmişini ortaya çıkardı.

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İddialara göre, Ümmiye Güzel yıllar önce Esra Erol'un programına eş arayışı için katılmış. Bu dönemde binlerce takipçisi olan Güzel, o zamanki haliyle tanınmıştı.

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Öte yandan Ümmiye Güzel, genel seçimde oy kullanmaya kuzu ile giden teyzenin ta kendisiydi. O dönemde de sosyal medyada viral olmuştu.

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