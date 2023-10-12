Esra Erol canlı yayınında el hareketi yapmıştı! O anları gündem olan konuk tanıdık çıktı

Yayında işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmeyen Esra Erol'da programında geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olay yaşanmıştı. Canlı yayında yeğenini aramaya gelen konuk sinirlerine hakim olamayınca el hareketi yapmıştı. O anlarda şoke olan Esra Erol herkesten özür dilemişti.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan bu anların ardından sosyal medya kullanıcıları, Ümmiye Güzel’in geçmişini ortaya çıkardı.

İddialara göre, Ümmiye Güzel yıllar önce Esra Erol'un programına eş arayışı için katılmış. Bu dönemde binlerce takipçisi olan Güzel, o zamanki haliyle tanınmıştı.

Öte yandan Ümmiye Güzel, genel seçimde oy kullanmaya kuzu ile giden teyzenin ta kendisiydi. O dönemde de sosyal medyada viral olmuştu.