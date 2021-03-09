Esra Erol'da ağızları açıkta bırakan olay! Emekli kadına 35 yaş küçük sevgili şoku

Esra Erol’a katılan 69 yaşında emekli yeminli mali müşavir olan bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti.

Her şey kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanışmasıyla başladı. Sonra yaşadıkları film gibi! Tam 7 kez buluştu ve...

EVLİLİK VAADİYLE GÜVENDİ

Sosyal medya üzerinden adı Mehmet olan birisiyle tanıştığını söyleyen emekli yeminli mali müşavir Hatice Hanım, 7 kez buluştuğu ve kendisini evlilik vaadiyle kandıran adama güvendi. Kendisini Mehmet Aydın aile fotoğrafı diye gösterdiği kareye kendisini montajladığını dile getirdi.

3,5 MİLYON TL DOLANDIRDI

Kendisini 3,5 milyon lira (3,5 trilyon) dolandıran Mehmet’in ilk olarak adının Mehmet olduğunu söyleyen Hatice Hanım, kendisini Mehmet Aydın Nakıboğlu olarak tanıtan kişinin aslında FETÖ ile ilgili yalan söyleyip ailesinin yurtdışında olduğunu dile getirdi.

ESTETİK YALANI!

Hatice Hanım, Mehmet Aydın’ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatıyla düzeldiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıkıyor!

