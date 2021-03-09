Esra Erol'da ağızları açıkta bırakan olay! Emekli kadına 35 yaş küçük sevgili şoku

Esra Erol’a katılan 69 yaşında emekli yeminli mali müşavir olan bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti.
Her şey kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın ile sosyal medyadan tanışmasıyla başladı. Sonra yaşadıkları film gibi! Tam 7 kez buluştu ve...
Sosyal medya üzerinden adı Mehmet olan birisiyle tanıştığını söyleyen emekli yeminli mali müşavir Hatice Hanım, 7 kez buluştuğu ve kendisini evlilik vaadiyle kandıran adama güvendi. Kendisini Mehmet Aydın aile fotoğrafı diye gösterdiği kareye kendisini montajladığını dile getirdi.
Kendisini 3,5 milyon lira (3,5 trilyon) dolandıran Mehmet’in ilk olarak adının Mehmet olduğunu söyleyen Hatice Hanım, kendisini Mehmet Aydın Nakıboğlu olarak tanıtan kişinin aslında FETÖ ile ilgili yalan söyleyip ailesinin yurtdışında olduğunu dile getirdi.
Hatice Hanım, Mehmet Aydın’ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatıyla düzeldiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıkıyor!
Hatice Hanım, 52 yaşında sandığı Mehmet Aydın’ın gerçekte 32 yaşında olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor. Esra Erol olayla ilgili, “Kendini Ahmet olarak tanıtan aslında Mehmet olan şahıs Hatice Hanım’a; Çok değerli bir taşınmazı çok uygun bir fiyata ben senin üzerine yapacağım diyor.
Bunun içinde Hatice Hanım’dan para istiyor. Bu süre zarfında da Hatice Hanım’dan sürekli para almaya devam ediyor. Hatice Hanım şüphelenmeye başlayınca da evlenme vaadiyle kandırıyor!” sözlerini dile getirdi.
Hatice Hanım, “Benden para istediğinde Mehmet Aydın adına göndermemi istedi. Bana söylediği ismin babasının eski elemanı olduğunu söyledi. Ben aslında aynı kişiye para göndermişim!” ifadelerine yer verdi. Daha sonra kendisini dolandıran kişiden şüphe duymaya başladığını söyleyen Hatice Hanım, Mehmet’in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu ifade etti.
Hatice Hanım, Mehmet Aydın’ın sürekli noterden işlemler için randevu aldığını ancak gelmediğini bu arada sekreter rolü yapan bir kadının kendisini aradığını da dile getirdi. Hatice Hanım, “sözde vekaleti olan sektere telefonda 5002 bin lira benden para istiyor.” Daha sonra öğrendim ki beni arayan sekreterin numarasının Mehmet Aydın’a ait olduğunu öğrendim.
Hatice hanım verdiği paraların ardından sekreter olarak konuştuğu kişiden aldığı telefonla yıkıldı. Hatice hanım “Beni bir numara aradı ve dedi ki aslında Mehmet Aydın diye birisi yok. O sadece erkek kardeşim adına çıkardığı sahte kimlikle” dedi.
Kendisine dolandıran Mehmet’in babası olarak birinin aradığını söyleyen Hatice Hanım şüphelenmeye başlayınca, “Beni babasıyım diye birisi aradı. Bana ‘güven kızım’ dedi!” sözlerini dile getirdi.
Daha sonra canlı yayına bağlanan Mehmet Bey, “Ben daha önce kuyumculuk yapıyordum. Ben ona elden para verdim. Beni 10 yıldır tanıyor ve ben ona borç verdim!” sözlerini dile getirdi. Hatice Hanım ise Mehmet Bey'i 2019 yılında tanıdığını söyledi.
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