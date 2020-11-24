MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da duygusal anlar! Kardeşine 30 yıl sonra kavuştu

Esra Erol'da duygusal anlar! Kardeşine 30 yıl sonra kavuştu

24.11.2020 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esra Erol'da duygusal anlar! Kardeşine 30 yıl sonra kavuştu

Esra Erol’da kayıplar aranmaya devam ederken bugün bir mucize daha gerçekleşti. Hayat hikâyesini gözyaşları içinde anlatan Oğuzhan Gürbüz, 30 yıldır görmediği kardeşine Esra Erol sayesinde kavuştu.

Isparta’da yaşayan Oğuzhan Gürbüz hiç görmediği annesi ve kız kardeşini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

1606206426_Gorsel_1

Bir yaşındayken ailesi tarafından yurda verilen ve epilepsi hastası olan Gürbüz, gözyaşları içinde “küçük yaşta felç geçirdiğini ve bu süreçte hep yalnız olduğunu, aile sıcaklığı aradığını” ifade etti.

1606206426_Gorsel_2

Kısa süre içinde hiç görmediği kız kardeşi Seda Gürbüz’e ulaşan Esra Erol ise Oğuzhan’a müjdeli haberi verdi. Oğuzhan ve kız kardeşi Seda, 30 yıl sonra birbirine Esra Erol’da kavuştu. Stüdyoda ise duygu dolu anlar yaşandı.
1606206426_Gorsel_3
Öte yandan Oğuzhan Gürbüz hiç görmediği annesi Güneş’in fotoğrafını ilk kez Esra Erol’da gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik sürprizUğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik sürpriz
Netflix’in olay yaratan dizisinde o da var! İşte hayatı!Netflix’in olay yaratan dizisinde o da var! İşte hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

İlginizi Çekebilir

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Diğer Haberler

Bülent Ersoy alışveriş yaptı; çantaları taksiye sığmadı

Taksiye sığmadı! Olay görüntü

Berdan Mardini yorumlara isyan etti! 'Bırakın bu yobazlıkları...'

'Noel' paylaşımı olay oldu! 'Bu yobazlıkları...'

Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik sürpriz

Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya romantik sürpriz

Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi

Acı haber! Usta oyuncu yaşamını yitirdi

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor? Şifreli mesaj iddiası

Bomba iddia! Şifreli mesaj mı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.