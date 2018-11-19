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Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 23:51 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında öz çocuklarını evlatlık alan ailenin DNA sonuçları stüdyodaki herkesi şaşkına uğrattı. DNA sonucunda genç kızın annesinin ve babasının öz olmadığı ortaya çıktı.

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu olayda DNA testi sonunda İdris Özel'in öz baba olmadığı ortaya çıkmıştı. Gözler, anne Hicran Özel'e dönerken Esra Erol DNA testinin detaylı olarak yapıldığını açıkladı.

ANNENİN DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI
Türkiye'nin konuştuğu olayda DNA testi sonunda İdris Özel'in öz baba olmadığı ortaya çıkmıştı. Gözler, anne Hicran Özel'e dönerken Esra Erol DNA testinin detaylı olarak yapıldığını açıkladı. Anne Hicran Özel'in test sonuçlarının Esra Erol'un programında açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar yerine testi yapan doktor yayına geldi ve şimdiye kadar elde edilen bulguların yeterli olmadığını açıkladı. Esra Erol durumu 'Hicran Özel, Kader'in hem annesi hem değil' diyerek özetledi. Bunun üzerine çok daha ayrıntılı bir DNA testi yapılmasında karar kılındı. Esra Erol bugün detaylı yapılan testin sonuçlarını açıkladı. DNA testi sonucuna göre Hicran Özel'in Kader'in biyolojik annesi olmadığı ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programına taşınan hikaye 25 yıl önceye dayanıyor. Anne Hicran Özel 21 Mayıs 1993 tarihinde İzmir Yeşilyurt Devlet hastanesinde kızı Kader'i kucağına alıyor. Kızını emzirdikten sonra uyuya kalan anne, uyandığında çocuğunun kaçırıldığını öğreniyor. Kaçıran kişi korktuğu için Kader'i Konya'da otobüste bırakıyor. Bebeği çocuk esirgeme kurumu teslim alıyor ve sonrasında aileye veriyor. İzmir Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonrasında aileden DNA testi isteniyor. Seneler önce yapılan DNA sonucunda annenin biyolojik anne olduğu babanın ise olmadığı söyleniyor. DNA testinin ardından çocuk esirgeme kurumu tarafından açılan nüfus kaydının iptali davasında Kader, İdris-Hicran Özer çiftinin nüfusundan siliniyor. Aile bu durumu hiçbir zaman kabul etmiyor. Uzun süreden beri çocuğu yanlarında bulunduran aile başlangıçta koruyucu aile daha sonra açtıkları dava ile evlatlık ediniyorlar. Kader'in hem annesi hem de babası 'öz' oldukları konusunda ısrarlı olurken 25 yıl sonra Esra Erol'un programına taşınınca bir kez daha DNA testine gidildi.

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Esra Erol atv dna evlatlık

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