Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Hamile karısını bırakıp başka kadınla düğün yaptı

Giresun'da yaşayan 22 yaşındaki Kübra Sarıkaya, 2 yıldır evli olduğu eşi Sezer Sarıkaya'nın eski sevgilisiyle beraber olduğunu iddia etti.

5 aydır eşinden haber alamadığını söyleyen Kübra Sarıkaya, eşinin eski sevgilisiyle düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'a başvurdu.

Acılı anne yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Canlı yayına bağlanan eş Sezer Sarıkaya ise fotoğrafları olmasına rağmen “Bütün bunlar iftira” diyerek herkesi şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Kübra Sarıkaya 22 yaşında. 2 senelik evli. 2 yaşında bir oğlu var ve ayrıca 8 aylık da evli. Eşi Sezer'in eski sevgilisi Elif Çamur ile kaçıp düğün yaptığını, kendisinden de 5 aydır haber alamadığını söyledi. Çocukları ile ilgilenmediğini de anlatan acılı kadın göz yaşları döktü. Kayınpederinin evden kovduğunu, Elif'in benimsenerek kabul edildiğini dile getirdi.

Hamilelik sürecinde tek başına kalan ve yalnız olan Kübra Sarıkaya, kardeşinin yakaladığı samimi görüntülü konuşma sonrasında olayların yaşandığını söyledi.

