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Esra Erol'da sesler yükseldi! Çileden çıkan sunucu konuğu stüdyodan kovdu! "Çık git yemin ederim bak..."

27.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Eşini ve çocuğunu terk edip başka bir kadınla ilişi yaşayan adamın sözleri Esra Erol'u delirtti. "Seni tanıyıp evlendiğim gün için çok pişmanım" diyen adamın tavrına sinirlenen Esra Erol "Çok git!" diyerek konuğunu stüdyodan kovdu.

Esra Erol'da sesler yükseldi! Çileden çıkan sunucu konuğu stüdyodan kovdu! "Çık git yemin ederim bak..."

Esra Erol'da programında ortam fena gerildi. Zehra Hanım, eşi Orçun Bey'in evi terk ederek yasak aşkıyla davullu zurnalı bir düğün yaptığını duyunca canlı yayına geldi.
Çocuğunun velayetini alma şartıyla boşanma kararı alan Zehra Hanım'la Orçun Bey yüzleşti.

Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yapan adamın sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı.

"ZEHRA'YI HAYATIMA ALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Boşanma kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Orçun Bey "Çok pişmanım. Zehra'yı tanıdığım güne çok pişmanım. Zehra'yı hayatıma aldığım ve onunla evlendiğim için çok pişmanım. Bu saatten sonra Zehra'yla hiç işim yok" ifadelerini kullandı.

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ESRA EROL SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yasak aşkına bir davullu zurnalı düğün yapacağını daha açıklayan Orçun Bey'in sözlerine sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında öfkeden deliye döndü.

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Erol, "Hiç utanmıyor musunuz bu cümleleri kurarken? Size yazıklar olsun. Birazcık insanlık, edep ve vicdan... Sizden bir pirinç tanesinden daha küçük bir insanlık taşımanızı isterdim. Bu insan sizin çocuğunuzun annesi. Babam 'bazı insanlar belaya çabuk ulaşsın diye Allah onun önünde çakıl taşlarını kaldırırmış çabuk ulaşsın diye' derdi. Sizin hikayenizi de öyle görüyorum. Bazen bana 'Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz' diyorsunuz ya... Bazen kalamıyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum. Teşekkür edip helallik alamıyorsun" ifadelerini kullandı.

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STÜDYODAN KOVDU

Yayındaki avukatla da gerilen Orçun Bey'in cevaplarından rahatsız olan ünlü sunucu, "Allah'ınızdan bulun. Çık git. Çıkar mısın stüdyodan. Bu kadar da olmaz biraz insanlık ya. Bu kadar mı ar damarımızı çatladı, bu kadar mı utanmaz olduk ya" diyerek konuğu stüdyodan kovdu.

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