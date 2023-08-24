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Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu!

24.08.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol yeni sezon tarihi merak ediliyor. Atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Programın sıkı takipçileri Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Heyecanla beklenen gündüz kuşağı programı için tarih belli oldu. İşte yeni sezon yayın tarihi...

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Esra Erol'danın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi kanal yönetimi tarafından açıklandı ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi ne? İşte tüm merak edilenler...

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'un yeni sezonu için tarih belli oldu. Hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranda olacak.

Esra Erol 3

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var.

Esra Erol

İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Esra Erol 4

Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti İzdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evli ve 2 çocuk annesidir.

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