Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu!

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Esra Erol'danın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi kanal yönetimi tarafından açıklandı ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi ne? İşte tüm merak edilenler...

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'un yeni sezonu için tarih belli oldu. Hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren ekranda olacak.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var.

İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti İzdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evli ve 2 çocuk annesidir.

