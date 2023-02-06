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Esra Erol Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası harekete geçti

06.02.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunucu Esra Erol, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Esra Erol Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası harekete geçti

Ünlü sunucu Esra Erol, milyonların yüreğini yakan deprem faciası nedeniyle programına ara verdiğini duyurdu.

Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Yaşadığımız deprem felaketi ve derin üzüntümüz nedeniyle bugün Esra Erol'da programını yapmıyoruz. Hepimizin aklı ve kalbi deprem bölgesinde'' dedi.

Esra Erol'da bugün var mı? Esra Erol deprem felaketi sonrası duyurdu

''Çok üzgünüm, canım yanıyor'' diyen Esra Erol, ''Sosyal medyayı panik yaratmak için değil, sorumluluk bilinciyle kullanalım. Göçük altındaki insanlarımızın telefonlarını paylaşmayalım, onların telefonlarını meşgul etmeyelim, şarjlarının bitmesine neden olmayalım'' sözleriyle vatandaşları uyardı.

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Esra Erol sosyal medya

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