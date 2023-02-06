Esra Erol Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası harekete geçti

Ünlü sunucu Esra Erol, milyonların yüreğini yakan deprem faciası nedeniyle programına ara verdiğini duyurdu.

Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Yaşadığımız deprem felaketi ve derin üzüntümüz nedeniyle bugün Esra Erol'da programını yapmıyoruz. Hepimizin aklı ve kalbi deprem bölgesinde'' dedi.

''Çok üzgünüm, canım yanıyor'' diyen Esra Erol, ''Sosyal medyayı panik yaratmak için değil, sorumluluk bilinciyle kullanalım. Göçük altındaki insanlarımızın telefonlarını paylaşmayalım, onların telefonlarını meşgul etmeyelim, şarjlarının bitmesine neden olmayalım'' sözleriyle vatandaşları uyardı.



