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  4. Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını! 14 yaşındaki kızı hamile çıkan anne gözaltına alındı

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını! 14 yaşındaki kızı hamile çıkan anne gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 22:30 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında korkunç bir olay ortaya çıktı. Bir annenin 14 yaşındaki kızını hamile kaldığı için evlendirdiği ortaya çıktı. Canlı yayına gelen ekipler anneyi gözaltına aldı.

Atv'de ekrana gelen Esra Erol'da programında bugün canlı yayında hareketli anlar yaşandı. Rafet Demirel 16 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'un programına katıldı. Canlı yayına katılan anne Hamide Hanım 16 yaşındaki kızını "Kızımı babası yüzünden evlendirdim" dedi. Ancak kızın evli bir adamla imam nikahlı olduğu öğrenildi.

Daha sonra ortaya çıkan görgü tanıklarının anlatımı sonrası annenin 14 yaşındaki kızını da hamile kaldığı için para karşılığı evlendirdiği ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Bu gelişmeler sonrası Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri canlı yayına gelerek anne Hamide hanımı ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Ayrıca annenin dünkü ifadesinde yalan bilgiler verdiği ortaya çıktı.

16 yaşındaki ve 14 yaşındaki iki kız kardeş sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

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