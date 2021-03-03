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Esra Erol'un programında fuhuş çetesi çökertildi! 19 yaşındaki genç kızın itirafları şoke etti

03.03.2021 00:16 | Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz, 19 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise Zeynep'i kısa süre içinde buldu. Günlerdir canlı yayında konuşulan olay sonrası 19 yaşındaki genç kızın itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Zeynep, Esra Erol'un programında canlı yayında şok itiraflarda bulundu. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt’ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca peş peşe itiraflar geldi. Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını itiraf edince stüdyoda ortalık karıştı.

FUHUŞ ÇETESİ, ESRA EROL'UN PROGRAMINDA ORTAYA ÇIKTI

Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı.

Kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söyleyen Zeynep Şenel, Halil isimli kişinin de her hafta 700 TL karşılığında kendisini Aysel Güngör'e verdiğini ifade etti.

Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geceyi nezarette geçiren Aysel Güngör, eşi İsmail Güngör ve Halil Boral isimli şahıs sabah saatlerinde yapılan operasyondan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edilerek gözaltına alındı.

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