Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Gürcinaz isimli anne, 3. kez evden kaçan kızı Zeynep'in bulunması için yardım istedi. Kısa sürede bulunan Zeynep, anlattıklarıyla bir fuhuş çetesinin çökertilmesini sağladı.

İTİRAFLARIN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Evden sürekli kaçan 19 yaşındaki Zeynep, Esenyurt'ta Aysel adlı bir kadının kendisini eve götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca da Zeynep'ten peş peşe itiraflar geldi. Genç kız, aynı evde yedi kişi yaşadıklarını, Aysel'le haftalık 700 liraya anlaştığını stüdyoda itiraf edince polis devreye girdi ve olayda adı geçenler gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar.

"HALİL EVLERİNİ FUHUŞ ÇETESİNE KİRALIYOR" İDDİASI

Fuhuş çetesiyle ilgili tüm bildiklerini anlatan Zeynep, Halil isimli birinin kiralık evlerini bu iş için kullandığını ve çeteye yardım ettiğini ileri sürdü. Açıklamanın ardından gözaltına alınan Halil ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Esra Erol'un programına davet ettiği Halil, canlı yayına çıkmak istemedi ancak babasını yolladı. Yayına çıkıp oğlu hakkındaki iddiaları yalanlayan baba, Zeynep ve annesinin tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti.