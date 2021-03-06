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Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı

06.03.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı

Esra Erol'un programında anlattıklarıyla bir fuhuş çetesini çökerten 19 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında ismini verdiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Halil isimli gençten tehdit mesajı aldığını söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Gürcinaz isimli anne, 3. kez evden kaçan kızı Zeynep'in bulunması için yardım istedi. Kısa sürede bulunan Zeynep, anlattıklarıyla bir fuhuş çetesinin çökertilmesini sağladı.

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İTİRAFLARIN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Evden sürekli kaçan 19 yaşındaki Zeynep, Esenyurt'ta Aysel adlı bir kadının kendisini eve götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca da Zeynep'ten peş peşe itiraflar geldi. Genç kız, aynı evde yedi kişi yaşadıklarını, Aysel'le haftalık 700 liraya anlaştığını stüdyoda itiraf edince polis devreye girdi ve olayda adı geçenler gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar.

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"HALİL EVLERİNİ FUHUŞ ÇETESİNE KİRALIYOR" İDDİASI

Fuhuş çetesiyle ilgili tüm bildiklerini anlatan Zeynep, Halil isimli birinin kiralık evlerini bu iş için kullandığını ve çeteye yardım ettiğini ileri sürdü. Açıklamanın ardından gözaltına alınan Halil ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Esra Erol'un programına davet ettiği Halil, canlı yayına çıkmak istemedi ancak babasını yolladı. Yayına çıkıp oğlu hakkındaki iddiaları yalanlayan baba, Zeynep ve annesinin tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti.

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HALİL, ZEYNEP'İ TEHDİT Mİ ETTİ?

Tüm bu yaşananların ardından önceki akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Zeynep, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Yarım saat canlı yayın yapan Zeynep'in yayınını izleyen Halil'in "Ben Halil, kurtuldun mu sandın benden" diyerek tehdit mesajı attığı iddia edildi.

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"KLAVYE DELİKANLILIĞI YAPMASIN"

Dün Esra Erol'un canlı yayına katılan Zeynep ise "Gel buraya söyleyeceklerini karşımda söyle, klavye delikanlılığı yapma" diyerek tepki gösterdi. Tehdit iddiasının ardından söz hakkını kullanan Halil ise "Yazıyı yazan ben değilim" diyerek iddiaları yalanladı. Günlerdir Zeynep'in evine dönmesi için uğraşan Esra Erol ise yaşananların ardından Zeynep'i sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol fuhuş
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