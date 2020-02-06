MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'un programında ilginç olay! Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Esra Erol'un programında ilginç olay! Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 20:52 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç bir olay yaşandı. Eşine böbreğini veren Maviş Erdoğan, eşinin, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşiyle kaçtığını söyledi. Canlı yayında eşine çağrıda bulunan Maviş Erdoğan, böbreğini geri istedi.

2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için gözünü bile kırpmadan 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan'a verdi. 1 çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının Nisan ayında çatırdadı. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol'da programında aldı.

"VERMESEYDİN"

Böbreğini verdiği eşinin ihanetiyle sarsılan genç kadın Esra Erol'un programına katılarak eşine “böbreğimi geri ver” çağrısında bulundu. Yayına bağlanan eşi Ahmet Erdoğan ise “vermeseydin” diyerek izleyicileri şoke etti. En yakın arkadaşının eşi olan A.A. ile ilişkilerini doğrulayan Ahmet Erdoğan izleyicinin büyük tepsini çekti. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve 11 yaşındaki oğluyla ortada kalan Maviş Erdoğan ise, “Canımı verdim, canımı aldı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu ihaneti sindiremediğini söyleyen genç kadın “böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum” diyerek isyan etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Kilo açıklaması! 'Çok dövüyorlar kadınları...'Kilo açıklaması! 'Çok dövüyorlar kadınları...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol, esra erol'da,

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir erkek olarak söyliyeyim kadın haklı.
senin verdiğin canla zamparalık yeni hayata yelken açmış adam geri al böpreğini bencede
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cara Delevingne: Uyurken mutlaka...

Cara Delevingne: Uyurken mutlaka...

Hazal Kaya: Bu dönemde kilo önemli değil

Kilo açıklaması! 'Çok dövüyorlar kadınları...'

Harvey Weinstein davasında iğrenç bir detay daha! Karşısında mastürbasyon yapmış

İğrenç detaylar! 'Sanki penisi sökülüp...'

TikTok fenomeni 'Ares Özdemir' e taciz iddiasıyla dayak! Yoğun bakımda

TikTok fenomenine korkunç dayak! Yoğun bakımda

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan sert açıklama

Burcu Esmersoy'un eski eşinden sert açıklama

İşte Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeklerinin adı

Bebeğinin ismini açıkladı! Aldığı kilo şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.