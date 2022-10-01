Esra Erol yıllar önce oyunculuk yapmış! Kocasını aldatan kadını oynadı

Şimdilerde ATV ekranlarında gündüz kuşağında yaptığı programla dikkat çeken Esra Erol'un geçmişte oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol aldığı görülen Erol'un yıllar önce yayınlanan Kalp Gözü dizisinde de oynadığı ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Esra Erol, Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümüne katılmış burada Ferhat ve Sultan'ın kalmaya geldikleri otelde, bir hayat kadınını canlandırdığı görülmüştü.

KOCASINI ALDATAN BİR KADINI OYNAMIŞ

Bununla birlikte Erol'un yine yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide yer aldığı, dizide kocasını aldatan 'Aysel' adlı kadını oynadığı görüldü. Esra Erol dizideki haliyle sevenleri şaşırttı.



