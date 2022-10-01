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Esra Erol yıllar önce oyunculuk yapmış! Kocasını aldatan kadını oynadı

01.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce evlilik programlarıyla tanıdığımız başarılı sunucu Esra Erol'un yıllar önce oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Çemberimde Gül Oya dizisinde rol alan Erol'un Kalp Gözü ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde de rol aldığı ortaya çıktı. Erol'un eski hali şaşırtırken Kalp Gözü dizisinde kocasının aldatan bir kadını canlandırması dikkat çekti.

Esra Erol yıllar önce oyunculuk yapmış! Kocasını aldatan kadını oynadı

Şimdilerde ATV ekranlarında gündüz kuşağında yaptığı programla dikkat çeken Esra Erol'un geçmişte oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol aldığı görülen Erol'un yıllar önce yayınlanan Kalp Gözü dizisinde de oynadığı ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Esra Erol, Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümüne katılmış burada Ferhat ve Sultan'ın kalmaya geldikleri otelde, bir hayat kadınını canlandırdığı görülmüştü.

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KOCASINI ALDATAN BİR KADINI OYNAMIŞ

Bununla birlikte Erol'un yine yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide yer aldığı, dizide kocasını aldatan 'Aysel' adlı kadını oynadığı görüldü. Esra Erol dizideki haliyle sevenleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Oyuncu evlilik
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